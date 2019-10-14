قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 22 مرة خلال اليوم

باكو، 14 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تواصل قوات الاحتلال الأرميني انتهاك نظام وقف إطلاق النار على خط الجبهة حيث أخلت بالهدنة 22 مرة خلال اليوم من مختلف الاتجاهات باستخدام الأسلحة الثقيلة والرشاشات كبيرة العيار.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في المرتفعات بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

كما أن مواقع الاحتلال الأرميني المرابطة قرب قرية جيلبورت بمحافظة تارتار الأذربيجانية وقرى طاغي بكلي وباش قروند ويوسفجانلي بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرية كوراباتكينو بمحافظة خوجاوند الأذربيجانية وقرية هوراديز بمحافظة فضولي الأذربيجانية وقرية نوزقار بمحافظة جبرائيل الأذربيجانية وكذلك بمرتفعات محتلة بمحافظة تارتار الأذربيجانية استهدفت مواقع الدفاع الأذربيجاني المتقابلة.