باكو، 14 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) تلقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم أوراق اعتماد السفير سيرجان عبد الكريموف فوق العادة مفوض لجمهورية كازاخستان.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الجديد الكازاخستاني

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