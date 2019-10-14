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    الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الجديد الكازاخستاني

    ١٤.١٠.٢٠١٩ [١٠:٥‎٤]

    باكو، 14 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تلقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم أوراق اعتماد السفير سيرجان عبد الكريموف فوق العادة مفوض لجمهورية كازاخستان.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الجديد الكازاخستاني
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