باكو، 14 أكتوبر، أذرتاج شاركت النائبة الأول لرئيس أذربيجان مهربان علييفا عبر صفحتها الرسمية على الإنستغرام عن وفاة الأكاديمي واسم محمدعلييف، حسبما أفادت وكالة أذرتاج. " توفي العالم المستشرق المعروف في العالم وأحد مترجمي الكتاب المقدس للمسلمين القرآن الكريم إلى اللغة الأذربيجانية والعالم المكرم والأكاديمي واسم محمدعلييف. لاشك في أن صاحب الذكاء العالي والصفات الأخلاقية النادرة الأستاذ واسم كان متمتعاً بسمعة عالمية في العلوم. لديه خدمات استثنائية في تطوير الدراسات الشرقية في أذربيجان. كان العالم النابغ والمعلم الموهوب واسم محمدعلييف متبعاً للتقاليد العريقة للعلم الأذربيجاني منذ قرون. تعتبر وفاة الأكاديمي واسم محمد علييف خسارة كبيرة لنا جميعاً. ستظل الذاكرة العزيزة للعالم العبقري دائماً في قلوبنا. يرحمه الله.

AZERTAG.AZ : النائبة الأول للرئيس الأذربيجاني: إن الذاكرة العزيزة للعالم العظيم واسم محمدعلييف ستظل دائماً في قلوبنا

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