باكو، 14 أكتوبر (أذرتاج). أعلنت شركة " Slendor Tekstil d.o.o" الكرواتية حرصها على إقامة التعاون مع شركاء في أذربيجان. تنتج الشركة أزياء عسكرية وللاغراض الخاصة والمتخصصة، حسبما أفادت أذرتاج نقلا عن صندوق ترويج التصدير والاستثمار في أذربيجان (أذبرومو). الشركة شريكة مرخصة لشركة W.L.Gore & Associates GmbH لصناعة أنواع مختلفة من أزياء GORE-TEX و WINDSTOPPERايضا.

AZERTAG.AZ : شركة كرواتية حريصة على التعاون مع شركاء في أذربيجان

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