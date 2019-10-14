دارخان خضر علي: أذربيجان تدعم دائما نشاط الاكاديمية التركية

باكو، 14 أكتوبر، (أذرتاج).

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني إلمار محمدياروف مع رئيس الاكاديمية التركية البروفيسور دارخان حضر علي وذلك علي هامش الاجتماع الـ7 لمجلس وزراء خارجية البلدان الأعضاء في مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية.

وصرح المكتب الإعلامي بالخارجية الأذربيجانية لوكالة (أذرتاج) بأن رئيس الاكاديمية التركية دارخان حضرعلي أكد خلال اللقاء ثقته في أن تنجح قمة باكو لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية. واشاد دارخان حضرعلي بدعم أذربيجان الدائم في نشاط الاكاديمية التركية مقدما للوزير الاذربيجاني معلومات عن العديد من المشاريع المنفذة من قبل الاكاديمية.

ثم قدم دارخان حضر علي للوزير إلمار محمدياروف كتب صادرة عن الاكاديمية التركية.

ومن جهته أشاد وزير الخارجية محمدياروف بالتعاون مع الاكاديمية.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.