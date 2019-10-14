رئيس الجمهورية يهنئ اللاعب الأذربيجاني آيدين سليمانلي لفوزه ببطولة العالم للشطرنج بين اللاعبين (تحت 14 عاما)

باكو، 14 أكتوبر (أذرتاج).

بعث رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ببرقية تهنئة إلى اللاعب الأذربيجاني آيدين سليمانلي أعرب فيها عن أصدق تبريكاته له بمناسبة فوزه في بطولة العالم للشطرنج للناشئين تحت 14 عاما في الهند.

وقال الرئيس إلهام علييف في برقيته: "انك تصدرت المباريات من الجولات الأولى للبطولة وأنهيت البطولة بنجاح. وحصلت على لقب بطل العالم للشطرنج بين الناشئين ودشنت صفحة باهرة أخرى في تاريخ الشطرنج عندنا.

أنقل لك أطيب أمنياتي لك بالنجاحات الجديدة.