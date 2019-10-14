وزير الخارجية الاذربيجاني يلتقي نظيره المجري

باكو، 14 أكتوبر، (أذرتاج).

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني إلمار محمدياروف مع وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو وذلك علي هامش الاجتماع الـ7 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون للبلدان الناطقة بالتركية في العاصمة باكو.

أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي بالخارجية الأذربيجانية بأنه أعرب الوزيران عن ارتياحهما للوضع الحالي لعلاقات التعاون بين البلدين مؤكدين على ضرورة توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية.

وجاء في اللقاء إن حصول دولة المجر على صفة مراقب في المجلس التركي وافتتاح مندوبية مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية في العاصمة بودابست مؤخرا سوف يخدم تعزيز الاواصر القائمة بين المجر والبلدان الناطقة بالتركية.

ثم أجاب وزير الخارجية إلمار محمدياروف على أسئلة نظيره المجري بخصوص الوضع الحالي للمفاوضات حول اتفاقية جديدة بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان.

تبادل الوزيران الاذربيجاني والمجري وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وخاصة قضية سورية منها.