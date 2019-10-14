العلاقات بين أذربيجان وكازاخستان تشهد نموا كبيرا

باكو، 14 أكتوبر (أذرتاج).

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني إلمار محمدياروف بنظيره الكازاخي مختار تليبردي في اطار الاجتماع السادس لمجلس وزراء الخارجية لمجلس التعاون التركي بباكو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوزارة ان الوزيرين اجريا تبادل الآراء حول المسائل العديدة المطروحة في أجندة التعاون المفيد القائم بين أذربيجان وكازاخستان مشيرين الى أهمية تطوير التجارة بين البلدين.

كما اشير الى أهمية مواصلة التعاون الثنائي في إطار المرافق الدولية.

وقع وزير الخارجية الأذربيجاني إلمار محمدياروف ووزير الداخلية الكازاخستاني على "بروتوكول التعديل على اتفاقية السفر المتبادل بدون الفيزا للمواطنين بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة كازاخستان بتاريخ 2 أكتوبر عام 2009".