رئيس أوزبكستان يصل إلى أذربيجان

باكو، 14 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

وصل رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزيوييف إلى أذربيجان في 14 أكتوبر للمشاركة في اجتماع القمة السابع لمجلس تعاون الدول التركية.

أفادت أذرتاج أنه اصطف حرس الشرف في ارض مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلتا الدولتين تكريما لمقدم الضيف الرفيع.

وكان في استقبال الرئيس شوكت ميرزيوييف على ارض المطار النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيوبوف ومسؤولون آخرون.