عقد الاجتماع السابع لمجلس وزراء خارجية المجلس التركي في باكو

باكو، 14 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

يعقد اليوم الاجتماع السابع لمجلس وزراء خارجية المجلس التركي في باكو.

أفادت وكالة أذرتاج أن وزير الخارجية القرغيزي تشينجيز أيداربيكوف قال في حديثه في هذا الاجتماع إن أعمال المجلس التركي تستمر للحصول على وضع المراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة. أكد الوزير أن "يعزز المجلس التركي علاقاته مع المنظمات الدولية. تنتقل الرئاسة في المنظمة إلى أذربيجان. سيكون تطوير العلاقات الاقتصادية بين بلدينا محط الانتباه. يجب عقد منتديات الأعمال مرة أخرى بين الدول الأعضاء".