عقد الاجتماع السابع لمجلس وزراء خارجية المجلس التركي في باكو
AzerTAg.az
١٤.١٠.٢٠١٩ [١٤:٥٤]
باكو، 14 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
يعقد اليوم الاجتماع السابع لمجلس وزراء خارجية المجلس التركي في باكو.
أفادت وكالة أذرتاج أن وزير الخارجية القرغيزي تشينجيز أيداربيكوف قال في حديثه في هذا الاجتماع إن أعمال المجلس التركي تستمر للحصول على وضع المراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة. أكد الوزير أن "يعزز المجلس التركي علاقاته مع المنظمات الدولية. تنتقل الرئاسة في المنظمة إلى أذربيجان. سيكون تطوير العلاقات الاقتصادية بين بلدينا محط الانتباه. يجب عقد منتديات الأعمال مرة أخرى بين الدول الأعضاء".
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٤.١٠.٢٠١٩ [١٨:١٠]
١٤.١٠.٢٠١٩ [١٦:٣٩]
١٤.١٠.٢٠١٩ [١٥:٢٤]
١٤.١٠.٢٠١٩ [١٥:٢٣]
١٤.١٠.٢٠١٩ [١٨:١٠]
١٤.١٠.٢٠١٩ [١٦:٣٩]
١٤.١٠.٢٠١٩ [١٥:٢٤]
١٤.١٠.٢٠١٩ [١٥:٢٣]
١٤.١٠.٢٠١٩ [١٨:٢٨]
١٤.١٠.٢٠١٩ [١٧:٥١]
١٤.١٠.٢٠١٩ [١٣:٢٨]
١٤.١٠.٢٠١٩ [١١:١٢]
١٣.١٠.٢٠١٩ [٢٣:٣٢]
١٠.١٠.٢٠١٩ [١٨:٢١]
١٠.١٠.٢٠١٩ [١٥:٥٣]
١٠.١٠.٢٠١٩ [١٤:٥٣]
١٤.١٠.٢٠١٩ [١٣:٠٤]
١١.١٠.٢٠١٩ [١٩:١٠]
١١.١٠.٢٠١٩ [١٧:٥٠]
١٠.١٠.٢٠١٩ [١٦:٤٣]
١١.١٠.٢٠١٩ [٢٣:١٧]
١١.١٠.٢٠١٩ [٢٣:١٠]
١١.١٠.٢٠١٩ [١٨:٣٥]
٠٩.١٠.٢٠١٩ [١٩:٤٨]
١٠.١٠.٢٠١٩ [٢١:٣٣]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٣٩]
١١.٠٨.٢٠١٩ [١٥:٥٢]
١٢.١٠.٢٠١٩ [٢١:١٣]
١١.١٠.٢٠١٩ [١٧:٣٢]
٠٩.١٠.٢٠١٩ [١٢:٢١]
٠٧.١٠.٢٠١٩ [١٣:٤٨]
١٤.١٠.٢٠١٩ [١٧:٢٠]
١٣.١٠.٢٠١٩ [١٥:١٦]
١٢.١٠.٢٠١٩ [١٥:٥٠]
١٢.١٠.٢٠١٩ [١٤:٣٢]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك