باكو، 14 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزيوييف.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس أوزبكستان

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