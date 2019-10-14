الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس أوزبكستان
AzerTAg.az
١٤.١٠.٢٠١٩ [١٥:٠٣]
باكو، 14 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزيوييف.
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