الوزيرة الجورجية: لا قضية مستحيلة الحل بين أذربيجان وجورجيا

تبيليسي، 14 أكتوبر (أذرتاج).

بين أذربيجان وجورجيا علاقات الصداقة القائمة على التاريخ القديم.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالتها وزيرة الدولة الجورجي لشئون المصالحة والمواساة بين المواطنين كيتيوان تسيخيلاشفيلي.

أضافت الوزيرة ان كافة المسائل بين البلدين تجد حلها دائما بعد مناقشتها. لذا يسعني القول ان لا قضية مستحيلة الحل بين البلدين.

وذكرت أن مسألة مجمع "كيشيكجيداغ" الديني هي الأخرى ستجد حلها من خلال المناقشة والحوار وعلاقات حسن الجوار. وفي تقييمها لنشاط اللجنة الحكومية المشتركة المعنية بهذا الأمر قالت الوزيرة الجورجية إن هذه الصيغة فعالة ومثمرة جدا. تناقش كافة المسائل في إطار هذه اللجنة.