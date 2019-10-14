    • / سياسة

    سياسة


    الوزيرة الجورجية: لا قضية مستحيلة الحل بين أذربيجان وجورجيا

    ١٤.١٠.٢٠١٩ [١٥‎:٢٤]

    تبيليسي، 14 أكتوبر (أذرتاج).

    بين أذربيجان وجورجيا علاقات الصداقة القائمة على التاريخ القديم.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالتها وزيرة الدولة الجورجي لشئون المصالحة والمواساة بين المواطنين كيتيوان تسيخيلاشفيلي.

    أضافت الوزيرة ان كافة المسائل بين البلدين تجد حلها دائما بعد مناقشتها. لذا يسعني القول ان لا قضية مستحيلة الحل بين البلدين.

    وذكرت أن مسألة مجمع "كيشيكجيداغ" الديني هي الأخرى ستجد حلها من خلال المناقشة والحوار وعلاقات حسن الجوار. وفي تقييمها لنشاط اللجنة الحكومية المشتركة المعنية بهذا الأمر قالت الوزيرة الجورجية إن هذه الصيغة فعالة ومثمرة جدا. تناقش كافة المسائل في إطار هذه اللجنة.

    AZERTAG.AZ :الوزيرة الجورجية: لا قضية مستحيلة الحل بين أذربيجان وجورجيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.١٠.٢٠١٩ [١٨:١٠]
    رئيس الوزراء المجري يحضر قمة المجلس التركي في باكو
    ١٤.١٠.٢٠١٩ [١٦:٣٩]
    رئيس كازاخستان الأول يصل إلى أذربيجان
    ١٤.١٠.٢٠١٩ [١٥‎:٢٣]
    الرئيس التركي يصل إلى أذربيجان
    ١٤.١٠.٢٠١٩ [١٤:٥‎٤]
    عقد الاجتماع السابع لمجلس وزراء خارجية المجلس التركي في باكو
    الوزيرة الجورجية: لا قضية مستحيلة الحل بين أذربيجان وجورجيا