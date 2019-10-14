    • / سياسة

    سياسة


    الرئيس التركي يصل إلى أذربيجان

    ١٤.١٠.٢٠١٩ [١٥‎:٢٣]

    باكو، 14 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    وصل رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان إلى أذربيجان في 14 أكتوبر للمشاركة في اجتماع القمة السابع لمجلس تعاون الدول التركية.

    أفادت أذرتاج أنه اصطف حرس الشرف في ارض مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلتا الدولتين تكريما لمقدم الضيف الرفيع.

    وكان في استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ارض المطار النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيوبوف ومسؤولون آخرون.

    AZERTAG.AZ :الرئيس التركي يصل إلى أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.١٠.٢٠١٩ [١٨:١٠]
    رئيس الوزراء المجري يحضر قمة المجلس التركي في باكو
    ١٤.١٠.٢٠١٩ [١٦:٣٩]
    رئيس كازاخستان الأول يصل إلى أذربيجان
    ١٤.١٠.٢٠١٩ [١٥‎:٢٤]
    الوزيرة الجورجية: لا قضية مستحيلة الحل بين أذربيجان وجورجيا
    ١٤.١٠.٢٠١٩ [١٤:٥‎٤]
    عقد الاجتماع السابع لمجلس وزراء خارجية المجلس التركي في باكو
    الرئيس التركي يصل إلى أذربيجان الرئيس التركي يصل إلى أذربيجان الرئيس التركي يصل إلى أذربيجان الرئيس التركي يصل إلى أذربيجان الرئيس التركي يصل إلى أذربيجان