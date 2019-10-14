الرئيس التركي يصل إلى أذربيجان
AzerTAg.az
١٤.١٠.٢٠١٩ [١٥:٢٣]
باكو، 14 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
وصل رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان إلى أذربيجان في 14 أكتوبر للمشاركة في اجتماع القمة السابع لمجلس تعاون الدول التركية.
أفادت أذرتاج أنه اصطف حرس الشرف في ارض مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلتا الدولتين تكريما لمقدم الضيف الرفيع.
وكان في استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ارض المطار النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيوبوف ومسؤولون آخرون.
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