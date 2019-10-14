لقاء ثنائي لوزيري خارجية أذربيجان وتركيا

باكو، 14 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

اجتمع وزير الخارجية الأذربيجاني ألمار محمدياروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو ضمن الاجتماع السابع لمجلس وزراء خارجية مجلس تعاون الدول التركية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للوزارة أنه خلال اللقاء، أعرب الجانبان عن ارتياحهما لتطور علاقات التحالف الشقيق والاستراتيجي بين البلدين. أكد الوزيران على أهمية التعاون القائم على الشراكة الاستراتيجية وحسن الجوار والاحترام المتبادل والثقة من حيث الاستقرار الإقليمي والعالمي وتعزيز الأمن.

تبادل الجانبان الآراء حول المشاريع المهمة بمشاركة كلا البلدين. وأكدا أن المشاريع الإقليمية التي بادرت بها أذربيجان وتركيا ستيسر النقل التنافسي بين آسيا وأوروبا. وجرت المناقشات حول الوضع الحالي لنزاع قاراباغ الجبلية (ناغورني كاراباخ) القائم بين أرمينيا وأذربيجان والعمليات الجارية في الشرق الأوسط وأكد على أهمية السياسة التي تتبعها الدولتان لضمان الأمن.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول التعاون والقضايا الإقليمية والعالمية الأخرى ذات الاهتمام المشترك في إطار مجلس تعاون الدول التركية والمنظمات العالمية الأخرى.