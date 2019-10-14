رئيس كازاخستان الأول يصل إلى أذربيجان

باكو، 14 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

وصل رئيس كازاخستان الأول والرئيس الفخري للمجلس التركي نور سلطان نظاربايف إلى أذربيجان في 14 أكتوبر للمشاركة في اجتماع القمة السابع لمجلس تعاون الدول التركية.

أفادت أذرتاج أنه اصطف حرس الشرف في ارض مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلتا الدولتين تكريما لمقدم الضيف الرفيع.

وكان في استقبال رئيس كازاخستان الأول نور سلطان نظاربايف على ارض المطار النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيوبوف ومسؤولون آخرون.