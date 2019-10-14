رئيس الوزراء المجري يحضر قمة المجلس التركي في باكو

باكو، 14 أكتوبر، (أذرتاج).

وصل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في الرابع عشر من أكتوبر الي أذربيجان وذلك للمشاركة في اجتماع القمة السابعة لمجلس تعاون الدول الناطقة التركية.

أفاد مراسل وكالة (أذرتاج) أنه اصطف حرس الشرف في ارض مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلتا الدولتين تكريما لمقدم الضيف الرفيع.

وكان في استقبال رئيس الوزراء المجري على ارض المطار النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيوبوف ومسؤولون آخرون.