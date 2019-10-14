    • / اقتصاد

    اقتصاد


    أذربيجان تستثمر 15.3 مليار دولار في اقتصاد البلدان الأعضاء في مجلس تعاون الدول التركية

    ١٤.١٠.٢٠١٩ [١٨:٢٨]

    باكو، 14 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    استثمرت أذربيجان 15.3 مليار دولار أمريكي في اقتصاد البلدان الأعضاء في مجلس تعاون الدول التركية حتى الآن.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها نائب وزير الاقتصاد الأذربيجاني رفعت محمدوف في منتدى الأعمال المنعقد في اطار اجتماع القمة السابع لمجلس تعاون الدول التركية اليوم في باكو.

    اكد نائب الوزير أن البلدان الأعضاء في مجلس تعاون الدول التركية استثمرت 12.3 مليار دولار في اقتصاد أذربيجان وتعمل 3200 شركة من هذه البلدان في أذربيجان.

    وبلغت حصة التجارة الخارجية لأذربيجان في هذه البلدان بنسبة 12 في المائة.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تستثمر 15.3 مليار دولار في اقتصاد البلدان الأعضاء في مجلس تعاون الدول التركية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.١٠.٢٠١٩ [١٣:٢٨]
    شركة كرواتية حريصة على التعاون مع شركاء في أذربيجان
    ١٣.١٠.٢٠١٩ [١٦:٥‎٧]
    أذربيجان تخطط في تصدير البندق إلى 3 بلدان
    ١٢.١٠.٢٠١٩ [١٧:٣٧]
    سفر مهدييف: النقل المتبادل للوثائق عبر الأنظمة الإلكترونية بين المؤسسات الجمركية في أذربيجان وتركيا وجورجيا هو مشروع هام.
    ١٢.١٠.٢٠١٩ [١٥‎:٠٧]
    توقيع اتفاقية حول التعاون بين اتحاد رواد العمل الأذربيجاني والغرفة التجارية لمونتنغرو
    أذربيجان تستثمر 15.3 مليار دولار في اقتصاد البلدان الأعضاء في مجلس تعاون الدول التركية