أذربيجان تستثمر 15.3 مليار دولار في اقتصاد البلدان الأعضاء في مجلس تعاون الدول التركية

باكو، 14 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

استثمرت أذربيجان 15.3 مليار دولار أمريكي في اقتصاد البلدان الأعضاء في مجلس تعاون الدول التركية حتى الآن.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها نائب وزير الاقتصاد الأذربيجاني رفعت محمدوف في منتدى الأعمال المنعقد في اطار اجتماع القمة السابع لمجلس تعاون الدول التركية اليوم في باكو.

اكد نائب الوزير أن البلدان الأعضاء في مجلس تعاون الدول التركية استثمرت 12.3 مليار دولار في اقتصاد أذربيجان وتعمل 3200 شركة من هذه البلدان في أذربيجان.

وبلغت حصة التجارة الخارجية لأذربيجان في هذه البلدان بنسبة 12 في المائة.