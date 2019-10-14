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    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس قيرغيزستان

    ١٤.١٠.٢٠١٩ [١٨:٣٣]

    باكو، 14 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس جمهورية قيرغيزستان سورونباي جينبيكوف.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس قيرغيزستان
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