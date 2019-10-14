    • / سياسة

    سياسة


    تعديلات على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول بين أذربيجان وكازاخستان

    ١٤.١٠.٢٠١٩ [١٩:١٩]

    باكو، 14 أكتوبر، (أذرتاج).

    تم في الرابع عشر من أكتوبر توقيع بروتوكول بشأن اجراء التعديلات على اتفاقية الاعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول بين أذربيجان وكازاخستان وذلك في إطار اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الناطقة بالتركية.

    افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأن البروتوكول وقعه عن جانب أذربيجان وزير الخارجية إلمار محمدياروف وعن جانب كازاخستان وزير خارجيتها إيرلان تورغومباييف. ستدخل التعديلات حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها من قبل برلماني البلدين.

    ووفقا للاتفاق يتم تمديد مدة الإقامة في أراضي الطرف الآخر حتى 90 يوماً.

    AZERTAG.AZ :تعديلات على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول بين أذربيجان وكازاخستان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.١٠.٢٠١٩ [١٨:١٠]
    رئيس الوزراء المجري يحضر قمة المجلس التركي في باكو
    ١٤.١٠.٢٠١٩ [١٦:٣٩]
    رئيس كازاخستان الأول يصل إلى أذربيجان
    ١٤.١٠.٢٠١٩ [١٥‎:٢٤]
    الوزيرة الجورجية: لا قضية مستحيلة الحل بين أذربيجان وجورجيا
    ١٤.١٠.٢٠١٩ [١٥‎:٢٣]
    الرئيس التركي يصل إلى أذربيجان
    تعديلات على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول بين أذربيجان وكازاخستان تعديلات على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول بين أذربيجان وكازاخستان