تعديلات على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول بين أذربيجان وكازاخستان

باكو، 14 أكتوبر، (أذرتاج).

تم في الرابع عشر من أكتوبر توقيع بروتوكول بشأن اجراء التعديلات على اتفاقية الاعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول بين أذربيجان وكازاخستان وذلك في إطار اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الناطقة بالتركية.

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأن البروتوكول وقعه عن جانب أذربيجان وزير الخارجية إلمار محمدياروف وعن جانب كازاخستان وزير خارجيتها إيرلان تورغومباييف. ستدخل التعديلات حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها من قبل برلماني البلدين.

ووفقا للاتفاق يتم تمديد مدة الإقامة في أراضي الطرف الآخر حتى 90 يوماً.