مسئول الوزارة: سيتم تطوير التجارة الإلكترونية في أذربيجان في إطار وثيقة واحدة

باكو، 14 أكتوبر، بروانه رحيموفا، أذرتاج

أفادت وكالة أذرتاج ممثل وزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة رشاد عزيزوف في صرح المؤتمر الصحفي في باكو في 14 أكتوبر أنه سيتم تطوير التجارة الإلكترونية في أذربيجان في إطار وثيقة واحدة.

وقال إن العمل يجري على مشروع الوثيقة المشار إليه. "في الوقت الحاضر تم تمثيل الاتجاهات المختلفة المرتبطة بتنمية التجارة الإلكترونية في خارطة الطريق الاستراتيجية وتتحمل الجهات المختلفة المسئولية عن هذه الاتجاهات.

ستتيح المناقشات التي ستجري في المنتدى الثاني للتجارة الإلكترونية في باكو فرصة لاتخاذ القرار. في المرة الأخيرة، صدر البيان ذو طابع التوصية وتم تقديمه لاحقاً إلى السلطات المختصة. العمل جار بالفعل على مسودة هذه الوثيقة المذكورة. نأمل أن يسرع المنتدى الثاني التجارة الإلكترونية في باكو هذه العملية."

قال رشاد عزيزوف، إن المعايير الرئيسية لتطوير التجارة الإلكترونية في البلاد هي من إحدى المسائل الأكثر أهمية وحيوية: وفي الحقيقة يستفيد السكان على الأكثر المنصات الخارجية. وفي رأينا، ينبغي أن يكون تطوير المنصات المحلية من الأولويات للوكالات الحكومية. يجب أن يركز العمل والمشاريع في هذا الاتجاه على هذا المجال. ستكون المناقشات المستفيضة حول هذا الموضوع محوراً لمنتدى باكو للتجارة الإلكترونية لهذا العام. "