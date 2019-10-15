توقيع اتفاقية التعاون في مجال الهجرة بين حكومتي أذربيجان وكازاخستان

باكو، 15 أكتوبر، أذرتاج

في 14 أكتوبر تم توقيع "اتفاقية التعاون في مجال الهجرة بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة جمهورية كازاخستان".

أفيد من جهاز الدولة للهجرة لأذرتاج أنه تم توقيع هذه الاتفاقية في إطار زيارة الوفد الكازاخستاني برئاسة وزير الداخلية الكازاخستاني إيرلان تورغومباييف إلى أذربيجان.

في الاجتماع المنعقد في جهاز الدولة للهجرة أعرب رئيس الجهاز عن ارتياحه للتطور الناجح للعلاقات السياسية والثقافية، وكذلك العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلدينا. مؤكداً على أهمية الاتفاقية أعرب وصال حسينوف عن ثقته في أن الوثيقة ستسمح بمزيد من التوسع في علاقات التعاون. قال رئيس الجهاز أن الاتفاقية ستشمل تبادل الخبرات في مجال الهجرة، بما في ذلك تبادل المعلومات الإحصائية والقانونية والعلمية المنهجية وحماية حقوق المواطنين في كلا البلدين وغيرها من القضايا.

أعرب الوزير إيرلان تورغومباييف عن ارتياحه لتوقيع الاتفاقية وأكد أنه واثق بأن التعاون الثنائي في مجال الهجرة سينمو بنجاح فيما بعد وسيعزز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

كما زار الضيوف متحف حيدر علييف الذي يعمل في جهاز الدولة للهجرة. كتب وزير الداخلية الكازاخستاني كلماته القلبية في الكتاب التذكاري للمتحف.

تعرف الضيوف خلال الزيارة على أنشطة مركز توقيف المهاجرين غير الشرعيين في جهاز الدولة للهجرة.