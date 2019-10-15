    • / سياسة

    سياسة


    انطلاق "أيام الناتو" في الجيش الأذربيجاني

    ١٥‎.١٠.٢٠١٩ [١٠:٤٧]

    باكو، 15 أكتوبر، أذرتاج

    انطلقت "أيام الناتو" في الجيش الأذربيجاني.

    أفاد المكتب الصحفي لوزارة الدفاع لوكالة أذرتاج أن الوفد برئاسة، رئيس قسم الشراكة في المقر العام للقوات الحليفة للناتو في أوروبا الأدميرال بولنت توران سيزور الأكاديمية العسكرية للقوات المسلحة والمدرسة العسكرية العالية لأذربيجان باسم حيدر علييف العسكرية وإدارة التعاون الدولي لوزارة الدفاع.

    ستلقى في إطار الحدث المحاضرات وتقدم العروض للضباط والمتدربين حول "حاضر ومستقبل الناتو" و"التعاون بين أذربيجان والناتو" و"القضايا العسكرية للناتو" و"مفهوم عمليات الناتو والجيش الأذربيجاني" وغير ذلك.

    ستتواصل أيام حلف الناتو في الجيش الأذربيجاني إلى 18 أكتوبر.

    AZERTAG.AZ :انطلاق "أيام الناتو" في الجيش الأذربيجاني
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٥‎.١٠.٢٠١٩ [١٠:٥‎٢]
    قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 21 مرة خلال اليوم
    ١٤.١٠.٢٠١٩ [١٠:٤٣]
    قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 22 مرة خلال اليوم
    ١٢.١٠.٢٠١٩ [١٦:٢٦]
    الاجتماع المقبل لمجلس وزراء الدفاع لرابطة الدول المستقلة يعقد في باكو
    ١٢.١٠.٢٠١٩ [١١:٠٣]
    قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 22 مرة خلال اليوم
    انطلاق "أيام الناتو" في الجيش الأذربيجاني