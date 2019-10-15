انطلاق "أيام الناتو" في الجيش الأذربيجاني

باكو، 15 أكتوبر، أذرتاج

انطلقت "أيام الناتو" في الجيش الأذربيجاني.

أفاد المكتب الصحفي لوزارة الدفاع لوكالة أذرتاج أن الوفد برئاسة، رئيس قسم الشراكة في المقر العام للقوات الحليفة للناتو في أوروبا الأدميرال بولنت توران سيزور الأكاديمية العسكرية للقوات المسلحة والمدرسة العسكرية العالية لأذربيجان باسم حيدر علييف العسكرية وإدارة التعاون الدولي لوزارة الدفاع.

ستلقى في إطار الحدث المحاضرات وتقدم العروض للضباط والمتدربين حول "حاضر ومستقبل الناتو" و"التعاون بين أذربيجان والناتو" و"القضايا العسكرية للناتو" و"مفهوم عمليات الناتو والجيش الأذربيجاني" وغير ذلك.

ستتواصل أيام حلف الناتو في الجيش الأذربيجاني إلى 18 أكتوبر.