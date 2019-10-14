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    الرئيس إلهام علييف ورؤساء الدول والحكومات يجتمعون على مأدبة عشاء

    ١٤.١٠.٢٠١٩ [٢٣:٠٥‎]

    باكو، 14 أكتوبر، (أذرتاج).

    افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأن الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا ورؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة الـ7 لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية اجتمعوا في الرابع عشر من أكتوبر علي مأدبة عشاء.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف ورؤساء الدول والحكومات يجتمعون على مأدبة عشاء
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