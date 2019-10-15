أردوغان: مجلس التعاون للدول الناطقة التركية هو منظمة يتحد فيها جميع الاتراك
AzerTAg.az
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٢:١٢]
باكو، 15 أكتوبر، (أذرتاج).
افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في كلمته القاها في الرابع عشر من أكتوبر خلال لقاء مجلس الاعمال التركي العالمي (DTIK) بالعاصمة باكو إن مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية هو منظمة يتحد فيها جميع الاتراك. واكد أردوغان أن مكانة المجلس ستتعزز أكثر فأكثر مع انضمام أوزبكستان الي عضوية مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية الذي يحتفل هذا العام بذكرى مرور 10 أعوام على تأسيسه.
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