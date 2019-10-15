أردوغان يشكر الدول الداعمة لعملية "نبع السلام"

باكو، 15 أكتوبر، (أذرتاج).

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في خطابه القاه في الرابع عشر من أكتوبر خلال لقاء مجلس الاعمال التركي العالمي (DTIK) المنعقد بالعاصمة باكو إن تركيا تشكر جميع الدول الداعمة لعملية "نبع السلام" وعلى رأسها أذربيجان.

واكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا ستدمر من خلال عملية "نبع السلام" الإرهابيين المتواجدين في الحدود مع سورية وستهيئ ظروفا امنة لعودة اللاجئين السوريين الي اوطانهم الام. وشدد أردوغان على أن تركيا ستواصل تلك العمليات العسكرية رغم كل الضغوط.