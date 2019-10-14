الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس الوزراء المجري

باكو، 14 أكتوبر، (أذرتاج).

التقى رئيس أذربيجان إلهام علييف في الرابع عشر من أكتوبر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأن الرئيس إلهام علييف رحب في اللقاء برئيس الوزراء المجري معربا عن سعادته بمشاركة فيكتور أوربان في قمة مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية مضيفا الي أن هذه الزيارة فرصة جيدة أيضا لبحث الاجندة الثنائية بين البلدين منوها بأن العلاقات بين أذربيجان والمجر تتطور بشكل ناجح مستذكرا زيارته الأخيرة الي المجر وكذلك لقاءاته مع رئيس الوزراء المجري في إطار مؤتمرات الاتحاد الأوروبي معربا عن ثقته في أن بعد هذه الزيارة ستكون هناك دفعة جديدة للشراكة بين البلدين.

ومن جهته أعرب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عن شكره للرئيس الاذربيجاني على حفاوة الاستقبال مضيفا الي أن لكل مواطن مجري شرف ان يزور أذربيجان وعاصمتها الجميلة وان يعزز الصداقة القائمة بين الشعبين منذ سنوات طويلة. وقال رئيس الوزراء فيكتور أوربان إن دولة المجر تذكر جيدا دعم ومساعدة أذربيجان لها في وقت كانت تعاني بلاده فيه من الازمة الاقتصادية مؤكدا أن بلاده تشيد بهذه الخطوة. كما قال إن التعاون الدبلوماسي بين البلدين هو في مستوى جيد مشيرا الي ضرورة زيادة التعاون الاقتصادي بينهما في المرحلة القادمة.

وكما تمت الإشادة في اللقاء بدعم المجر لتوسيع التعاون بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي وتبادل الآراء حول توسيع مسائل التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة.