باكو تستضيف اجتماع القمة السابع لمجلس التعاون للدول التركية

باكو، 15 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تستضيف باكو اجتماع القمة السابع لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية.

أفادت وكالة أذرتاج أنه في البداية التقطت صورة جماعية لرؤساء الدول والحكومات.

استهل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف القمة بكلمة ورحب فيها بالضيوف.

ثم القى كلمة رئيس جمهورية قيرغيزستان سورونباي جينبيكوف. قال الرئيس في كلمته إن رئاسة مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية انتقلت إلى أذربيجان.

ثم ألقى الرئيس إلهام علييف كلمة وقدم للرئيس الأول لجمهورية كازاخستان والرئيس الفخري لمجلس تعاون الدول التركية نور سلطان نظاربايف "أعلى وسام العالم التركي".

كما ألقى كلمة في اجتماع القمة رئيس كازاخستان الأول نور سلطان نظاربايف ورئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان ورئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزيوييف ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان ونائب رئيس وزراء تركمنستان بورلي آغامرادوف والأمين العام لمجلس تعاون الدول التركية بغداد أمرييف.

تسلمت تركيا حق استضافة الدور القادم لمجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية.

وعقب انتهاء الكلمات جرت مراسم توقيع الوثائق.

وألقى الرئيس إلهام علييف كلمة ختامية في القمة.