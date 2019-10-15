    • / أقاليم

    أقاليم


    رحلة صور الى بحيرة قارا نوهور درة طبيعة محافظة اسماعيللي

    ١٥‎.١٠.٢٠١٩ [١٥‎:٥‎٧]

    اسماعيللي، 15 أكتوبر (أذرتاج).

    أصبحت بحيرة قارا نوهور في محافظة اسماعيللي وجهة مفضلة لدى هواة السياحة البيئية في السنوات الأخيرة.

    أفادت وكالة أذرتاج ان البحيرة واقعة على بعد 8 كيلومترات شمالا شرقيا من مدينة اسماعيللي وعلى ارتفاع 1520 متر من سطح البحر.

    تشتهر البحيرة بجمالها وأجوائها الساكنة. لذا تجلب انتباه السياح. تنظم حاليا تنزهات حول البحيرة. تبدأ هذه الرحلات من ارض قرية تاليستان لتصل الى مكان البحيرة بعد 2-3 ساعات من المشي على الأقدام.

    من مزايا البحيرة هو زيادة شفافية الماء على مركزها أكثر من ساحلها. متوسط درجة الحرارة لمائها في الصيف 15 درجة.

    تقدم أذرتاج الصور التي التقطها المصور المحترف ليوكين.

    AZERTAG.AZ :رحلة صور الى بحيرة قارا نوهور درة طبيعة محافظة اسماعيللي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٥‎.١٠.٢٠١٩ [٢٠:٣٤]
    الشاب من شاماخي: على شباب العالم المهتمين بمستقبل الكرة الأرضية الانضمام إلى مبادرة زراعة 650 ألف شجرة كل يوم
    ١٥‎.١٠.٢٠١٩ [١٤:١٥‎]
    زرع 650 ألف شجرة: سيتم إنشاء غابة صغيرة لإحياء صورة نسيمي في شاماخي
    ١٢.١٠.٢٠١٩ [١٤:٥‎٥‎]
    من مهرجان التفاح في قوبا (صور)
    ١٢.١٠.٢٠١٩ [١٣:٣٤]
    بحيرة ساحرة في أذربيجان تجتمع فيها 4 فصول بنفس الوقت (صور)
    رحلة صور الى بحيرة قارا نوهور درة طبيعة محافظة اسماعيللي رحلة صور الى بحيرة قارا نوهور درة طبيعة محافظة اسماعيللي رحلة صور الى بحيرة قارا نوهور درة طبيعة محافظة اسماعيللي رحلة صور الى بحيرة قارا نوهور درة طبيعة محافظة اسماعيللي رحلة صور الى بحيرة قارا نوهور درة طبيعة محافظة اسماعيللي رحلة صور الى بحيرة قارا نوهور درة طبيعة محافظة اسماعيللي رحلة صور الى بحيرة قارا نوهور درة طبيعة محافظة اسماعيللي رحلة صور الى بحيرة قارا نوهور درة طبيعة محافظة اسماعيللي رحلة صور الى بحيرة قارا نوهور درة طبيعة محافظة اسماعيللي رحلة صور الى بحيرة قارا نوهور درة طبيعة محافظة اسماعيللي رحلة صور الى بحيرة قارا نوهور درة طبيعة محافظة اسماعيللي رحلة صور الى بحيرة قارا نوهور درة طبيعة محافظة اسماعيللي رحلة صور الى بحيرة قارا نوهور درة طبيعة محافظة اسماعيللي