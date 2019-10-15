رحلة صور الى بحيرة قارا نوهور درة طبيعة محافظة اسماعيللي

اسماعيللي، 15 أكتوبر (أذرتاج).

أصبحت بحيرة قارا نوهور في محافظة اسماعيللي وجهة مفضلة لدى هواة السياحة البيئية في السنوات الأخيرة.

أفادت وكالة أذرتاج ان البحيرة واقعة على بعد 8 كيلومترات شمالا شرقيا من مدينة اسماعيللي وعلى ارتفاع 1520 متر من سطح البحر.

تشتهر البحيرة بجمالها وأجوائها الساكنة. لذا تجلب انتباه السياح. تنظم حاليا تنزهات حول البحيرة. تبدأ هذه الرحلات من ارض قرية تاليستان لتصل الى مكان البحيرة بعد 2-3 ساعات من المشي على الأقدام.

من مزايا البحيرة هو زيادة شفافية الماء على مركزها أكثر من ساحلها. متوسط درجة الحرارة لمائها في الصيف 15 درجة.

تقدم أذرتاج الصور التي التقطها المصور المحترف ليوكين.