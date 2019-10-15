زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب إندونيسيا
AzerTAg.az
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٦:٠٠]
باكو، 15 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
ضرب زلزال بشدة 5.9 درجات على مقياس ريختر إندونيسيا.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل الأوروبي أن الهزات الأرضية وقعت على بعد 141 كيلومتر من مدينة بنجكولو في جزيرة سومطرة.
وكان مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض.
ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٦:٣١]
١٢.١٠.٢٠١٩ [١٦:٤٢]
١١.١٠.٢٠١٩ [١٩:٠٧]
١١.١٠.٢٠١٩ [١٧:٥٦]
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٧:٣٨]
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٧:١٠]
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٦:٤٠]
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٦:٢٠]
١٥.١٠.٢٠١٩ [٢٠:٣٣]
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٧:٣١]
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٦:١٥]
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٥:٤٩]
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٢:٣٧]
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٠:٤٨]
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٠:٤١]
١٣.١٠.٢٠١٩ [٢٣:٣٢]
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٥:٤٧]
١٤.١٠.٢٠١٩ [١٣:٠٤]
١١.١٠.٢٠١٩ [١٩:١٠]
١١.١٠.٢٠١٩ [١٧:٥٠]
١١.١٠.٢٠١٩ [٢٣:١٧]
١١.١٠.٢٠١٩ [٢٣:١٠]
١١.١٠.٢٠١٩ [١٨:٣٥]
٠٩.١٠.٢٠١٩ [١٩:٤٨]
١٠.١٠.٢٠١٩ [٢١:٣٣]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٣٩]
١١.٠٨.٢٠١٩ [١٥:٥٢]
١٢.١٠.٢٠١٩ [٢١:١٣]
١١.١٠.٢٠١٩ [١٧:٣٢]
٠٩.١٠.٢٠١٩ [١٢:٢١]
٠٧.١٠.٢٠١٩ [١٣:٤٨]
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٦:١٢]
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٠:٤٢]
١٤.١٠.٢٠١٩ [٢٠:٠٣]
١٤.١٠.٢٠١٩ [١٧:٢٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك