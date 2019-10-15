زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب إندونيسيا

باكو، 15 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

ضرب زلزال بشدة 5.9 درجات على مقياس ريختر إندونيسيا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل الأوروبي أن الهزات الأرضية وقعت على بعد 141 كيلومتر من مدينة بنجكولو في جزيرة سومطرة.

وكان مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.