وفد مجلس الشيوخ الإيطالي يزور مقابر الشهداء

باكو، 15 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

قام رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي فيتو بتروتشيلي والوفد المرافق له اليوم بزيارة مقبرة الشهداء وذلك في إطار زيارته إلى جمهورية أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج أن الوفد الإيطالي زاروا مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها تخليدا لذكراهم.

وثم شاهد الضيوف منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى مكان بها وقدمت له معلومات عن تاريخ مقبرة الشهداء وأعمال البناء والتشييد الجارية في المدينة.