منع تهريب نسخة نادرة من القرآن الكريم من أوزبكستان

طشقند، 15 أكتوبر (أذرتاج).

منع أفراد الاستخبارات الأوزبكية من تهريب نسخة نادرة من القرآن الكريم في ولاية فرغانة.

أفاد مراسل أذرتاج ان ساكن مدينة بوخارى فروخ شرفوف اخذ معه نسخة نادرة من القرآن الكريم من مسقط رأسه الى ولاية فرغانة. وتم توقيفه أثناء محاولة بيعه الى مواطن قيرغيزستان بقيمة 200 ألف دولار.

يقول الخبراء ان نسخة هذا الكتاب المقدس ناسخها هو مُلّا يوسف سخاف الذي عاش في القرن السادس عشر. تم ترميم هذه النسخة في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. كتبت هذه النسخة بالخطوط المذهبة ومنسوبة الى مدرسة الخط السمرقندي.

قرر تسليم هذه النسخة الى متحف التاريخ الاوزبكي.