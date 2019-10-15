رئيس وزراء المجر ينهي زيارته إلى أذربيجان

باكو، 15 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

أنهى رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان في 15 أكتوبر زيارته إلى جمهورية أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج أن حرس الشرف اصطف في مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلا البلدين تكريما لمقدم الضيف الرفيع المستوى.

وكان في وداعه في ارض المطار النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيوبوف وغيرهم من كبار المسئولين.