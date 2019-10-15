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    سياسة


    رئيس كازاخستان الأول ينهي زيارته إلى أذربيجان

    ١٥‎.١٠.٢٠١٩ [١٦:٤٠]

    باكو، 15 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    أنهى الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان والرئيس الفخري لمجلس تعاون الدول التركية نور سلطان نظاربايف في 15 أكتوبر زيارته إلى جمهورية أذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج أن حرس الشرف اصطف في مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلا البلدين تكريما لمقدم الضيف الرفيع المستوى.

    وكان في وداعه في ارض المطار النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيوبوف وغيرهم من كبار المسئولين.

    AZERTAG.AZ :رئيس كازاخستان الأول ينهي زيارته إلى أذربيجان
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