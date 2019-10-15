باكو، 15 أكتوبر، (أذرتاج). اختتم الرئيس الأوزباكستاني شوكات ميرزييف في الخامس عشر من أكتوبر زيارته الي أذربيجان. افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأنه اصطف حرس الشرف في مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلتا الدولتين تكريما للضيف الرفيع المستوى. وكان في وداع رئيس أوزبكستان على ارض المطار النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيوبوف ومسؤولون آخرون.

AZERTAG.AZ : رئيس أوزبكستان يختتم زيارته الي اذربيجان

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