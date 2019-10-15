باكو، 15 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) سيشارك لاعبا الريشة الطائرة الأذربيجانيان في منافسات ستقام في مدنية القاهرة المصرية خلال 17-20 أكتوبر، ذلك في إطار "Egypt International 2019". أفادت وكالة أذرتاج ان اللاعبين ايدي ريسكي دفيتشايو وعزمي قوفيمرامدهوني سيمثلان بلدنا في المنافسات. يذكر ان عدد المدعوين الى المنافسات 60 لاعبا و49 لاعبة للريشة الطائرة.

AZERTAG.AZ : لاعبا الريشة الطائرة من أذربيجان يشاركون في المنافسات في القاهرة

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