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    سياسة


    بغداد امرييف: الدول الناطقة بالتركية حققت نجاحات كبيرة في الآونة الأخيرة

    ١٥‎.١٠.٢٠١٩ [١٧:٣٨]

    باكو، 15 أكتوبر، (أذرتاج).

    افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأن بغداد امرييف الأمين العام لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية قال في مؤتمر صحفي عقده اليوم حول نتائج القمة السابعة إن الدول الناطقة بالتركية قد حققت نجاحات كبيرة في الآونة الأخيرة مشيرا الي افتتاح مكتب أوروبا للمجلس التركي في مدينة بودابست في الشهر الماضي مضيفا الي أن هذا ليس كل ما أحرزه المجلس التركي من إنجازات.

    أكد الأمين العام بغداد امرييف أن هذه القمة هي خطوة كبيرة لتعميق العلاقات بين الشعوب الناطقة بالتركية مشيرا الي ضرورة مواصلة العلاقات المتبادلة بين الشعوب الشقيقة في المستقبل أيضا.

    AZERTAG.AZ :بغداد امرييف: الدول الناطقة بالتركية حققت نجاحات كبيرة في الآونة الأخيرة
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