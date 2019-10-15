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    النائبة الأولى لرئيس أذربيجان تحضر مراسم عزاء العالم الكبير واسم محمد علييف

    ١٥‎.١٠.٢٠١٩ [١٧:٥‎٤]

    باكو، 15 أكتوبر، (أذرتاج).

    حضرت السيدة مهربان علييفا النائبة الأولى لرئيس أذربيجان في الخامس عشر من أكتوبر مراسم عزاء العالم الاذربيجاني الكبير واسم محمد علييف. وقدمت السيدة مهربان علييفا خلالها واجب العزاء والمواساة لأفراد اسرته.

    AZERTAG.AZ :النائبة الأولى لرئيس أذربيجان تحضر مراسم عزاء العالم الكبير واسم محمد علييف
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