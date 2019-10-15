    • / اقتصاد

    اقتصاد


    توسيع العلاقات بين وكالة تطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة والوكالات المعنية في تركيا وأوزبكستان والمجر

    ١٥‎.١٠.٢٠١٩ [٢٠:٣٣]

    باكو، 15 أكتوبر، أذرتاج

    تقوم وكالة تطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة بتوسيع علاقاتها مع الوكالات المعنية في تركيا وأوزبكستان والمجر.

    أفادت الوكالة لأذرتاج أنه في منتدى الأعمال المنعقد في إطار اجتماع القمة السابعة لمجلس التعاون للدول الناطقة باللغة التركية وقعت وكالة تطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة بتاريخ 14 أكتوبر على بروتوكول النوايا مع شركة "زراعات بنك أذربيجان" المساهمة المفتوحة التركية وبنك التصدير والاستثمار التركي (ترك إكسيم بنك) وعلى 3 مذكرات للتفاهم مع كل من وكالة تشجيع الصادرات المجرية والرابطة التركية للبنوك ووكالة تنمية التجارة والملكية الصغيرة التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة الأوزبكية. ستوفر الوثائق فرصاً واسعة للتعاون بين وكالة تطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة والوكالات المعنية في تركيا وأوزبكستان والمجر، ونتيجة الجهود المشتركة سيضمَن إنجاز مشاريع متبادلة المنفعة لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

    AZERTAG.AZ :توسيع العلاقات بين وكالة تطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة والوكالات المعنية في تركيا وأوزبكستان والمجر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٥‎.١٠.٢٠١٩ [١٢:١٢]
    أردوغان: مجلس التعاون للدول الناطقة التركية هو منظمة يتحد فيها جميع الاتراك
    ١٤.١٠.٢٠١٩ [١٨:٢٨]
    أذربيجان تستثمر 15.3 مليار دولار في اقتصاد البلدان الأعضاء في مجلس تعاون الدول التركية
    ١٤.١٠.٢٠١٩ [١٣:٢٨]
    شركة كرواتية حريصة على التعاون مع شركاء في أذربيجان
    ١٣.١٠.٢٠١٩ [١٦:٥‎٧]
    أذربيجان تخطط في تصدير البندق إلى 3 بلدان
    توسيع العلاقات بين وكالة تطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة والوكالات المعنية في تركيا وأوزبكستان والمجر توسيع العلاقات بين وكالة تطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة والوكالات المعنية في تركيا وأوزبكستان والمجر