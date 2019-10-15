توسيع العلاقات بين وكالة تطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة والوكالات المعنية في تركيا وأوزبكستان والمجر

باكو، 15 أكتوبر، أذرتاج

تقوم وكالة تطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة بتوسيع علاقاتها مع الوكالات المعنية في تركيا وأوزبكستان والمجر.

أفادت الوكالة لأذرتاج أنه في منتدى الأعمال المنعقد في إطار اجتماع القمة السابعة لمجلس التعاون للدول الناطقة باللغة التركية وقعت وكالة تطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة بتاريخ 14 أكتوبر على بروتوكول النوايا مع شركة "زراعات بنك أذربيجان" المساهمة المفتوحة التركية وبنك التصدير والاستثمار التركي (ترك إكسيم بنك) وعلى 3 مذكرات للتفاهم مع كل من وكالة تشجيع الصادرات المجرية والرابطة التركية للبنوك ووكالة تنمية التجارة والملكية الصغيرة التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة الأوزبكية. ستوفر الوثائق فرصاً واسعة للتعاون بين وكالة تطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة والوكالات المعنية في تركيا وأوزبكستان والمجر، ونتيجة الجهود المشتركة سيضمَن إنجاز مشاريع متبادلة المنفعة لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة.