وزير الخارجية الهنغاري يعرب عن ارتياحه لتوسيع التبادل التجاري مع البلدان الناطقة باللغة التركية

بودابست، 16 أكتوبر، أذرتاج

تضاعف حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي) وهنغاريا في السنوات العشر الماضية، وبلغ 4 مليارات دولار.

تفيد أذرتاج أن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو صرح بذلك في اجتماع وزراء خارجية تلك البلدان في القمة السابعة للمجلس التركي في باكو.

تم نشر معلومات المراسلة الخاصة لأذرتاج في نشرة “Daily News Hungary”.

(راجع: https://dailynewshungary.com/foreign-minister-meets-turkic-council-foreign-ministers-in-baku/).

جاء في المعلومات أنه حسب كلام الوزير، فتحت هنغاريا خط الائتمان بقيمة 577 مليون يورو مع Eximbank لتمويل تعاونها مع أعضاء المجلس التركي- تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان. وأضاف سيارتو أن الشركات الهنغارية ستفتح فرصاً جديدة في قطاعات الأدوية والمياه واللوجستيات والبناء في المنطقة. كما تم تعزيز العلاقات مع المنطقة من خلال حقيقة أن 705 طالباً من الدول الأعضاء في المجلس يدرسون في جامعات هنغاريا على منحها الحكومية.

شارك الوزير في منتدى الأعمال وأجرى محادثات ثنائية مع وزير الخارجية الأذربيجاني إيلمار محمدياروف ووزير خارجية أوزبكستان عبد العزيز كاملوف ووزير خارجية كازاخستان مختار تليوبريدي.

برفانه غاراييفا

المراسلة الخاصة لأذتاج

بودابست