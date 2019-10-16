حضور وزير الدفاع تشغيل مركز القيادة لمحطة الرادار الحديثة متعددة الأغراض للدفاع الجوي

باكو، 16 أكتوبر، أذرتاج

تتواصل الأعمال الرامية إلى تحسين مستوى الاستعداد القتالي وتحسين الظروف المعيشية لأفراد القوات الجوية وفقا لتعليمات رئيس جمهورية أذربيجان والقائد العام للقوات المسلحة إلهام علييف.

أفاد المكتب الصحفي لوزارة الدفاع لأذرتاج في 15 أكتوبر، أن وزير الدفاع الفريق الأول ذاكر حسنوف وكبار المسؤولين الآخربن لوزارة الدفاع شاركوا في تدشين مركز القيادة لمحطة الرادار الحديثة متعددة الأغراض للدفاع الجوي والمخصص للكشف عن الأهداف الجوية في الوقت المناسب.

تم إبلاغ وزير الدفاع الذي أولى الاهتمام الخاص للميزات التكتيكية والفنية للمعدات والوسائل التقنية الحديثة التي تم تركيبها في مركز القيادة لمحطة الرادار أن البنية التحتية التي تم إنشاؤها تمكن من تنفيذ المهام القتالية في الوقت المناسب وبشكل دقيق. يمكن استخدام محطة الرادار كمحمولة انطلاقاً من الظروف الثابتة والتكتيكية. يستخدم هذا الرادار الذي صنع في إسبانيا ويفي بمعايير الناتو في جيوش الحلف أيضًا.

تبين أثناء إظهار الإمكانيات التقنية للرادار أنها تمكن من الكشف عن الأجسام الجوية مثل الطائرات والمروحيات والمركبات الجوية المسيرة والصواريخ المجنحة وتحديد معايير التحليق ووضعها تحت الرقابة.

بعد هذا اطلع وزير الدفاع على الساحة التي تقع فيها المقر الرئيسي والمبيت العسكري والمطعم والمستودع والمركز الطبي ومغسلة الملابس وغرفة الغلايات وغرف الخدمات والمقرات الإدارية وغيرها من المرافق والمعدات الموجودة في الساحة التي تم تزويدها بالبنية التحتية اللازمة.

أفيد أن الظروف التي تم خلقها هنا تسمح للجيش بحسن أداء مهامه ووظائفه بشكل أكثر فعالية وكفاءة.