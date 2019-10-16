اجتماع أميني مجلسي الأمن لأذربيجان وأوزبكستان

باكو، 16 أكتوبر، أذرتاج

التقى أمين مجلس الأمن بجمهورية أذربيجان رامل أسوبوف في 14 أكتوبر أمين مجلس الأمن لدى رئيس جمهورية أوزبكستان فيكتور محمودوف الزائر لبلادنا.

أفادت أذرتاج أنه أشير في الاجتماع إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تنمو في مختلف المجالات وستعزز التعاون بما يتفق مع الإرادة السياسية لرئيسي الدوتين إلهام علييف وشوكات ميرزييف.

تم التأكيد في المحادثة على أهمية التعاون بين السلطات المختصة في كلا البلدين على ضوء زيادة التحديات والتهديدات الجديدة للإرهاب الدولي والجرائم المنظمة الدولية واكتسابها الطابع العولمي والكشف عن العناصر المتطرفة الداعية إلى التطرف والانفصالية العدوانية في الوقت المناسب والحيلولة دون أنشطتها غير الشرعية.