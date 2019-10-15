باكو، 15 أكتوبر، (أذرتاج). اختتم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارته الي أذربيجان في الخامس عشر من أكتوبر. افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأنه اصطف حرس الشرف في مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلا البلدين تكريما للضيف الرفيع المستوى. وكان في وداع رئيس تركيا على ارض المطار النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيوبوف ومسؤولون آخرون.

AZERTAG.AZ : الرئيس التركي يختتم زيارته الي أذربيجان

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده