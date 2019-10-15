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    عقد اجتماع اقتصادي لدى الرئيس الاذربيجاني

    ١٥‎.١٠.٢٠١٩ [٢٠:٢٢]

    باكو، 15 أكتوبر، (أذرتاج).

    انعقد في الخامس عشر من أكتوبر اجتماع اقتصادي بحضور الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف.

    افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة نتائج التنمية الاجتماعية الاقتصادية بتسعة أشهر لعام 2019 وميزانية الدولة لعام 2020م.

    والقى الرئيس إلهام علييف كلمة في الاجتماع.

    ثم تلتها عدة كلمات القاها كل من النائبة الأولى لرئيس أذربيجان السيدة مهربان علييفا ورئيس الوزراء علي اسدوف ومساعد الرئيس الاذربيجاني للسياسات الاقتصادية والشؤون الصناعية ناطق أميروف ووزير المالية سامر شريفوف ووزير الاقتصاد شاهين مصطفاييف ووزير الضرائب ميكائيل جباروف ووزير العمل والضمان الاجتماعي ساحل باباييف ورئيس مجلس إدارة البنك المركزي إيلمان رستاموف والمدير التنفيذي لصندوق النفط الحكومي شاهمار موسوموف.

    AZERTAG.AZ :عقد اجتماع اقتصادي لدى الرئيس الاذربيجاني
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