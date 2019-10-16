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    الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس البرلمان الكوري والوفد المرافق له

    ١٦.١٠.٢٠١٩ [١٢:١٥‎]

    باكو، 16 أكتوبر، (أذرتاج).

    استقبل الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في السادس عشر من أكتوبر رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية مون هي سانغ والوفد المرافق له.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس البرلمان الكوري والوفد المرافق له
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    الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس البرلمان الكوري والوفد المرافق له الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس البرلمان الكوري والوفد المرافق له الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس البرلمان الكوري والوفد المرافق له