باكو، 16 أكتوبر، (أذرتاج). استقبل الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في السادس عشر من أكتوبر رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية مون هي سانغ والوفد المرافق له.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس البرلمان الكوري والوفد المرافق له

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