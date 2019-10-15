رئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية يصل في زيارة رسمية الي أذربيجان
AzerTAg.az
١٥.١٠.٢٠١٩ [٢٢:٢٠]
باكو، 15 أكتوبر، (أذرتاج).
وصل رئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية مون هي سانغ في الخامس عشر من أكتوبر في زيارة رسمية الي أذربيجان.
افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأنه اصطف حرس الشرف في مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلا البلدين تكريما لمقدم الضيف الرفيع المستوى.
وكان في استقبال رئيس البرلمان الكوري الجنوبي على ارض المطار النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الأذربيجاني ضيافت عسكروف ومسؤولون آخرون.
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