الرئيس إلهام علييف: أذربيجان تولي أهمية كبيرة للتعاون في مجال الطاقة

باكو، 16 أكتوبر، (أذرتاج).

أفادت وكالة (أذرتاج) بأن الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف قال في كلمته خلال القمة السابعة لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية في الخامس عشر من أكتوبر إن أذربيجان تولي أهمية كبيرة للتعاون في مجال الطاقة مضيفا أن أذربيجان تقدم امكانياتها في هذا المجال مشيرا الي ان جزءا من مصادر الطاقة لشركائنا من آسيا المركزية يتم نقلها الي الأسواق العالمية عن طريق أذربيجان.