    • / اقتصاد

    اقتصاد


    أسعار النفط في الأسواق العالمية

    ١٦.١٠.٢٠١٩ [١٤:٣٨]

    باكو، 16 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    ارتفعت أسعار النفط من جديد في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 58.86 دولار في بورصة لندن بعد ارتفاعه 0.12 دولار وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 52.89 دولار في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه قدر 0.08 دولار.

    AZERTAG.AZ :أسعار النفط في الأسواق العالمية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.١٠.٢٠١٩ [١٧:١٥‎]
    ارتفاع حصة الغاز الطبيعي في إجمالي صادرات أذربيجان
    ١٦.١٠.٢٠١٩ [١٦:٥‎٨]
    تصدير اكثر من 9.1 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي من أذربيجان خلال العام الجاري
    ١٦.١٠.٢٠١٩ [١٦:٢٤]
    ارتفاع حجم الصادرات من النفط الخام والمنتجات النفطية من مواد البيتومين
    ١٦.١٠.٢٠١٩ [١٦:٢١]
    حجم منتجات كيماوية مصدرة من البلد
    أسعار النفط في الأسواق العالمية