رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا يزور ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء
AzerTAg.az
١٦.١٠.٢٠١٩ [١٥:١٠]
باكو، 16 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
قام رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا مون مرحبا سان بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة في المقابر الفخرية ووضع إكليلا من الزهور أمامه تخليدا لذكراه.
أفادت وكالة أذرتاج أن الضيف الكوري زار مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها تخليدا لذكراهم ووضع إكليلا من الزهور أمام نصب "الشعلة الخالدة".
وثم شاهد منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى نقطة بها وقدمت له معلومات عن أعمال البناء والترميم الجارية فيها.
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