تصدير 708 الف طن من المنتجات النفطية خلال 9 اشهر
AzerTAg.az
١٦.١٠.٢٠١٩ [١٦:١٥]
باكو، 16 أكتوبر، (أذرتاج).
أفادت وكالة (اذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي بلجنة الجمارك الحكومية بأنه تم تصدير 708 الف و54 طنا من المنتجات النفطية خلال 9 اشهر. وذكرت اللجنة أن قيمة المنتجات النفطية المصدرة بلغت 345 مليون و819 ألف دولار امريكي.
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