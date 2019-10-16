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    تصدير 708 الف طن من المنتجات النفطية خلال 9 اشهر

    ١٦.١٠.٢٠١٩ [١٦:١٥‎]

    باكو، 16 أكتوبر، (أذرتاج).

    أفادت وكالة (اذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي بلجنة الجمارك الحكومية بأنه تم تصدير 708 الف و54 طنا من المنتجات النفطية خلال 9 اشهر. وذكرت اللجنة أن قيمة المنتجات النفطية المصدرة بلغت 345 مليون و819 ألف دولار امريكي.

    AZERTAG.AZ :تصدير 708 الف طن من المنتجات النفطية خلال 9 اشهر
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