حجم منتجات كيماوية مصدرة من البلد

باكو، 16 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تم تصدير 376 ألف و533 طن من المنتجات الكيميائية من أذربيجان خلال اشهر يناير - سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن قيمة المنتجات الكيماوية المصدرة بلغت 76 مليونا و621 ألف دولار أمريكي.

يذكر أن قيمة 172 ألف و17 طنا من المنتجات الكيماوية المصدرة من البلاد خلال نفس الفترة للعام الماضي بلغت 56 مليونا و907 ألف دولار.